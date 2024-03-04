Она опубликовала видео в соцсети.

Российская певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину и в начале полномасштабного вторжения выехала из страны-агрессора вместе с мужем и детьми, разозлила россиян.

Дело в том, что недавно она праздновала день выхода новой песни и День желтых цветов - праздник, который отмечает Примадонна в начале весны. Видео с того дня она опубликовала у себя в Instagram. На нем Пугачева весело танцует на яхте под украинскую песню "Ой на горі два дубки".

Певица подписала свое веселье так:

"Круто отгуляли "Первое Воскресенье Весны"! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, живем дальше. Не волнуйтесь обо мне!".

Реакция подписчиков

Под видео подписчики Пугачевой начали активно писать свои комментарии. Некоторые украинцы сразу узнали знакомую песню и поблагодарили за позицию.

Однако россиянам такое поведение Примадонны не понравилось. Они захейтили певицу.

"Вы даже не представляете, как хорошо, что вас нет в нашей России, так сразу пахнет свежестью на эстраде"

"Что за показуха? Кто это смотрит? Я вас презираю!"

"Это дно"

"Жалкое зрелище"

"Кому ты нужна, чтобы о тебе еще волноваться?".

Напомним, ранее муж Пугачевой - Максим Галкин - на украинском языке отреагировал на гибель детей в Одессе.

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