Женщина поделилась семейным кадром с подросшей малышкой.

Известная украинская актриса и "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь, которая в апреле прошлого года впервые стала бабушкой, показала новое фото 11-месячной внучки.

Женщина опубликовала в Instagram забавный кадр, на котором Вероника сидит на стульчике для кормления с игрушками и куда-то внимательно смотрит.

По словам Инны, она очень любит внучку и позволяет ей все.

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"Я тебя обожаю, моя любовь. Я, как дурочка, все делаю, как ты говоришь, а я послушная", - подписала фото звездная бабушка.

К слову, единственная дочь актрисы - Яна - вышла замуж в октябре 2023 года. Как зовут ее мужа и чем он занимается - она не отмечает. Держала в тайне долгое время женщина и свою беременность, о которой сообщила только в марте прошлого года, почти перед самыми родами. Кстати, сама Белоконь редко показывает свою жизнь в сети, но иногда все же делится семейными кадрами с подписчиками.

Напомним, ранее известный украинский певец Павел Зибров признался, как часто общается с двумя внуками и где они живут.

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