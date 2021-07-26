Свою невесту Юсипчук фанам еще не представил, поэтому это до последнего остается интригой.

Обладатель титула "Самый красивый мужчина мира" и телеведущий канала 1+1 Богдан Юсипчук заинтриговал своих поклонников, намекнув на вероятное бракосочетание.

Об этом завуалировано телезвезда написал на своей странице в Instagram.

"Вы сейчас ох**неете... Потому что я и сам ох**нел... Но... Похоже, я созрел...", - написал Юсипчук в посте, который сопроводил хештегом #нехолостяк #wedding.

Читайте такжеРоман Сасанчин прокомментировал свое решение жениться в 19 летПоэтому часть фолловеров шоумена начала гадать: возможно, Юсипчук примет участие в проекте "Холостяк", другие же думают, что это все о съемках, а третьи уверены, что ведущий все-таки женится.

Также Богдан интригует вероятной женитьбой в своих stories: он написал, что у него все практически готово – платье, кольца, гости и уже даже есть ведущая.

Свою невесту Юсипчук фанам еще не представил, поэтому это до последнего остается интригой.

Напомним, 6 мая 2018 года в перуанском городе Ило состоялся конкурс красоты Mister Sea World ("Мистер Морской Мир"), где Богдан Юсипчук получил титул самого красивого мужчины мира.

Автор: Ольга Робейко