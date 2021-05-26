24 мая в 11:15 в эфире телеканала "1+1" состоялась успешная премьера нового инфотейнмент-шоу "Твій день", в котором зрители вместе с ведущими и приглашенными гостями и экспертами смогут проживать главные события в легком и непринужденном формате.

Премьерный выпуск «Твого дня» могли увидеть и зрители других телеканалов группы 1+1 media. В частности, в рамках совместного развлекательного проекта «Твій день.Телемост. 2+2 / ТЕТ /УНИАН/Бигуди» 24 мая, первый час эфира «Твого дня» был доступен для аудитории ТЕТ, 2+2 и Бигуди, а зрители телеканала «УНИАН» смогли насладиться всей программой. Такой подход стал уникальным экспериментом на украинском телевидении, который позволил привлечь как можно большую и разнообразную аудиторию к новому продукту.

По случаю премьеры нового шоу на «1+1» провели телемарафон проектов, в котором приняли участие рекордное количество ведущих, а именно – 15. Марафон начался с удлиненного на час спецефира «Сниданка с 1+1», который провели Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, а в гости к ним пришли Егор Гордеев и Неля Шовкопляс.

Интересно, что ведущие впервые вышли в эфир с обновленной студии-трансформера, которая будет объединять утренний и дневной проекты. Почетную миссию первым зайти в новую студию положили на любимца команды «Сниданка» кота Платона, которого из приюта забрала мама Егора Гордеева. В конце выпуска к ним присоединились ведущие ЖЗЛ Вера Кекелия и Богдан Юсипчук, которые в спецвыпуске своей программы показали эксклюзивную историю ведущей «Твоего Дня» Русланы Писанки. В 12:00, 14:00 и 16:45 в эфир традиционно вышли выпуски ТСН с Маричкой Падалко и Соломией Витвицкой.

24 мая первый эфир «Твоего Дня» провели Руслана Писанка, Влад Яма и Ирина Ванникова. А для того, чтобы зритель смог познакомиться сразу со всеми ведущими, в студии также появились вторая тройка: Тимур Мирошниченко, Стася Ровинский и Владимир Рабчун, а также Елена Кравец, которая будет вести эфиры по четвергам.

Программу начали с саундтрека проекта, который вживую исполнил автор и исполнитель Арсен Мирзоян. Напомним, «Твой День» - первый ежедневный украинский телепроект, у которого есть собственный музыкальный саундтрек.

В первом эфире «Твоего дня» зрители увидели рок-музыканта Олега Скрипку, который вместе с Русланой Писанкой приготовил вареники по семейному рецепту. Кроме того, в этот день музыкант праздновал свой день рождения, поэтому прямо в студии принимал видеопоздравления от друзей, которые собрала команда «Твоего Дня».

В прямом эфире программы поздравили с днем ​​рождения еще одну звездную именинницу - певицу Руслану Лыжичко, которая присоединилась к студии на включении с крыши своего дома, на котором установлены солнечные батареи и заодно рассказала о преимуществах использования солнечной энергетики.

В студии также обсудили горячую тему - международный музыкальный конкурс «Евровидение» и его результаты. А зрители эксклюзивно узнали об особенностях судейства и воспоминаниях о конкурсе «Евровидение» от первого украинца, который поехал на этот конкурс, Александра Пономарева.

На включении в студии «Твоего дня» также присоединился телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров, который рассказал о проекте «Мандруй Україною» и дал рекомендации, куда можно поехать в отпуск в Украине и сколько это будет стоить.

По случаю старта проекта ведущие устроили настоящий марафон подарков и в течение эфира разыгрывали: телевизор, гриль, стиральную машинку и холодильник. Все желающие могли принять участие в розыгрыше через социальные сети проекта.

Также в студии обсудили актуальные общественные темы, в частности волну звездных разводов, а психолог Анна Кушнерук в студии поделилась советами о том, как остаться друзьями с бывшим после разрыва. А полиглот Андрей Обруч поделился лайфхаками простого и быстрого изучения иностранных языков.

С премьерой ведущих и команду «Твого Дня» поздравили и в соцсетях. Зрители с восторгом смотрели первый эфир дневного шоу:

«Ждала с нетерпением выхода новой программы. Желаю хорошего начала и удачного продолжения этого проекта»;

«Программа «Твой День» - просто супер, Руслана Писанка также суперовая. Всем ведущим, которые будут вести эфиры желаю всего наилучшего. А канал «1+1» всегда остается лучшим»;

«Поздравляю с новым проектом! Начали очень хорошо, положительно, искренне. Желаю легких эфиров, большой зрительской аудитории и ждем много интересного от вас», - написали поклонники «Твоего Дня» в Instagram.

Напомним, над новым информационно-развлекательным проектом «Твій День» работает команда профессионалов «Сниданка с 1+1» и ЖЗЛ.

В новом проекте, который будет выходить в эфир по будням, зрители вместе с ведущими и приглашенными гостями и экспертами смогут прожить главные события в легком и непринужденном формате узнать детали, услышать советы и обсуждения в студии. Особенностью нового проекта «Твій День» является то, что в прямом эфире зрители смогут непосредственно коммуницировать с проектом: выражать свое мнение и даже влиять на ход событий в студии - задавать вопросы, предлагать темы, участвовать в голосованиях, викторинах и опросах и прочее. Кроме того, ведущие будут общаться с интересными гостями и экспертами, разбирать актуальные темы, делиться оригинальными лайфхаками, обмениваться полезными советами по вопросам безопасности, здоровья, финансов и тому подобное.

Смотрите дневное инфотейнмент-шоу «Твій День» по будням в 11:15 на «1 + 1».

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Перевод: Иван Бойко