Мужчина собирал деньги на свое лечение.

Украинский актер и военный Андрей Валенский, который недавно получил тяжелое ранение на фронте, стал жертвой мошенников.

Оказалось, что пока он вместе с коллегами собирали деньги на лечение, преступники украли с его счета крупную сумму. Об этом случае рассказал сам Валенский в своем Instagram.

"Поздно вечером после приема обезболивающих, когда я почти засыпал, мне позвонили. Назвались представителями банка и ввели меня в заблуждение. Мошенническими действиями они вывели с моего банковского счета 270 тысяч гривень. Офицеры полиции уже были у меня, я предоставил им все скрины и детали, надеюсь на помощь", - написал Андрей, который сейчас находится в больнице.

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Мужчина добавил, что надеялся на эти деньги, однако благодарит всех, кто продолжает ему донатить и поддерживает.

"Средства собирались на пластическую операцию, которую, возможно, нужно будет делать в ближайшее время, а не ждать бесплатную операцию до полугода. Моя карта защищена, счет до сих пор открыт, и я вам благодарен, что вы не останавливаетесь и продолжаете донатить".

Что известно об Андрее Валенском

Андрей Валенский учился в Харькове. Сыграл в более 50 кинолентах, самые известные из которых: "Мажор", "Второй фронт", "Дочь баяниста" и многие другие. Также мужчина играл в театрах имени Тараса Шевченко в Харькове, имени Леси Украинки и в театре Драмы и Комедии на Левом берегу Днепра в Киеве.

В 2023 году Андрей пополнил ряды ВСУ. В начале августа он получил тяжелое ранение в Донецкой области.

У мужчины черепно-мозговая травма, а также контузия, разбитое и зашитое лицо, сломанный нос, сломанная левая рука, обожженная правая рука и раздробленное правое бедро.

Напомним, недавно певицу Анну Тринчер обокрали во время концерта на 220 тысяч гривень.

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