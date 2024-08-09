Анну Тринчер обокрали во время концерта на 220 тысяч гривень

Девушка сильно расстроилась из-за этого.

Певица Анна Тринчер сообщила, что ее утро началось не с приятных новостей. Во время недавнего концерта она оставила в раздевалке свои украшения, но после выступления не смогла их найти.

Девушка надеялась, что их забрал кто-то из ее команды, однако, как оказалось, их просто украли.

Как рассказала певица в своих соцсетях, у нее украли кольцо и браслет от всемирно известного бренда Cartier. Стоимость этих украшений составляет 5 тысяч евро (больше 224 тысяч гривень).

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"Утро не из приятных новостей… Плюс один крутой концерт, минус 5 тысяч евро. Браслет и кольцо от Cartier, своими руками и мозгами заработаны", — поделилась артистка.

При этом Тринчер добавила, что сам концерт прошел успешно, даже несмотря на такую неприятность.

Напомним, ранее Анна Тринчер ответила, сколько должен зарабатывать ее избранник. Исполнительница подчеркнула, что в отношениях ни мужчина, ни женщина ничего не должны друг другу. Ни одна из сторон, по словам Анны, не должна обеспечивать полностью партнера.

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