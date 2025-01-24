Одиозный блогер рассказал, как запрещенные вещества влияли на его состояние.

Скандально известный украинский блогер Александр Волошин, который в прошлом году сбежал из Украины, признался, что у него возникли проблемы с алкоголем и наркотиками. Опальный инфлюенсер после своего побега начал злоупотреблять и все чаще находился в нетрезвом состоянии.

Об этом мужчина сообщил в своем Instagram. По его словам, все началось со скандальной истории с детской больницей "Охматдет". После обстрела клиники, как известно, Александр устроил сбор средств, однако украинцы его тогда обвинили в краже денег. Позже Волошин опроверг информацию и показал все отчеты, а после этого покинул Украину.

Выезд за границу негативно повлиял на его психоэмоциональное состояние. Несколько раз блогер пытался избавиться от вредных привычек, но каждый раз срывался. После очередной вечеринки этой ночью он понял, что алкоголь разрушает его жизнь.

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"После истории с "Охматдет" перевернулась вся жизнь и, наверное, это меня убило. Сейчас в течение года пытаюсь переродиться. И очень часто я убегал от себя и мыслей в алкоголь и наркотические вещества. После этой ситуации я до сих пор не пришел в себя. До семи утра сейчас просто "висел". Но пришел домой и понял, что не туда качусь. Сейчас даже малейшая ситуация может выбить меня из колеи. Понимаю, что очень большая вина в том, что я убегал от себя в алкоголь и прочее. И когда я сейчас пил с полуночи до семи, то не могу контролировать свои мысли. Мне было х*й*во. Не представляете, сколько раз это бросал и возвращался!" - сказал звезда сети.

Поняв, что алкоголь и наркотики стали частью его обыденности, Волошин поставил себе цель - не употреблять вредных веществ до конца года. Объявить об этом своим подписчикам он решил потому, что считает, что это будет мотивировать его сдержать слово перед миллионом людей, который следят за ним в сети.

"Не могу сказать, что я наркоман или алкоголик, но я срываюсь и оно меня убивает. Не могу собраться. Хочу сказать, что ни одной капли алкоголя или чего-либо, что меняет состояние, я не буду употреблять до конца года. Если сорвусь, то буду человеком, который не держит слово перед большим количеством людей. А я так дальше просто не смогу жить. Сдержу это слово", - добавил Александр.

К слову, Волошин выехал из Украины летом 2024 года. Сейчас он живет на острове Бали, но за это время успел пожить и в Польше, и в Испании. После побега Александр попытался найти "виновных" в выезде за границу и опубликовал видео об этом "Кто предатель?". Тогда он утверждал, что его побегу поспособствовала так называемая "система" в Украине.

Напомним, ранее Волошин обвинил Рамину во лжи и пригрозил ей обнародованием компромата на нее. Блогер рассказал, какие именно слова журналистки, которая провела расследование его побега, были ложными.

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