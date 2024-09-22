Хореограф и его возлюбленная отмечают годовщину свадьбы.

Известный украинский хореограф, звезда шоу "Танцы со звездами" Владислав Яма, который в начале полномасштабного вторжения сбежал за границу, неожиданно вышел на связь. Танцор поделился новым фото с любимой и рассказал о празднике в семье.

В своем Instagram беглец опубликовал архивный снимок со своей свадьбы. На фото он позирует в бежевом костюме, а рядом с ним его жена - танцовщица Лилиана Кудлай - в платье такого же цвета. Как отметил Яма, 21 сентября у них с избранницей годовщина свадьбы. Супруги состоят в браке уже 10 лет.

"Я влюблен. Официально - 10 лет", - лаконично подписал кадр Влад.

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К слову, танцоры закрутили роман еще в 2007 году. Однако через 2 года пара распалась. Впоследствии влюбленные снова воссоединились. Пауза в отношениях длилась всего 2 месяца. В 2014 году Влад и Лилиана заключили официальный брак. Уже через год у супругов родился их единственный сын Леон.

Отметим, что сейчас Яма вместе с женой и сыном живет в США. За океан танцор выехал в первые дни большой войны. По его словам, он покинул страну якобы 24 февраля 2022 года, когда для мужчин еще были открыты границы. Однако позже стало известно, что 24 февраля он еще находился в Запорожской области. Туда Влад приезжал, чтобы помочь родителям эвакуироваться в более безопасное место.

Сейчас он живет в Майами, где продолжает заниматься хореографией. О войне беглец почти не высказывается. Иногда в своих соцсетях он реагирует на атаки Россиян, однако это бывает крайне редко. Хореограф наслаждается зарубежной жизнью и, похоже, в Украину возвращаться не планирует.

Напомним, ранее Влад Яма неожиданно вспомнил об Украине после российского обстрела. Артист лаконично прокомментировал массированный обстрел захватчиков.

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