Хореограф отреагировал на очередную атаку оккупантов.

Известный украинский хореограф Влад Яма, который после начала полномасштабного вторжения сбежал из страны, неожиданно вспомнил о родине. Артист прокомментировал массированный обстрел захватчиков.

Как известно, сегодня, 26 августа, враг нанес удар по украинским городам. Взрывы прогремели в 15 областях Украины. Это была одна и самых массированных атак россиян, во время которой они применили ракеты и беспилотники.

В то же время Яма, который отсиживается за границей и хвастается беззаботной жизнью, решил поддержать земляков.

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В своем Instagram хореограф опубликовал фотографию, в подписи к которой вспомнил об Украине и выразил свои переживания за родину. Кадр никак не связан с утренним обстрелом или Украиной в целом.

"Страна, держись", - лаконично отреагировал на российскую атаку Яма.

Отметим, что сейчас знаменитость вместе с женой и сыном живет в США. За океан танцор выехал в первые дни большой войны. По его словам, он покинул страну якобы 24 февраля 2022 года, когда для мужчин еще были открыты границы.

Однако впоследствии Яма признавался, что 24 февраля находился в Запорожской области. Он туда приезжал, чтобы помочь родителям эвакуироваться в более безопасное место.

Напомним, ранее Влад Яма "подколол" Гордона и неудачно пошутил на тему войны. Хореограф похвастался своими беззаботными буднями.

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