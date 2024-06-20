Хореограф похвастался своими беззаботными буднями.

Известный украинский хореограф Влад Яма, который в начале полномасштабного вторжения сбежал за океан, неудачно пошутил на тему войны. Танцор, который ранее ответил, как зарабатывает в США, решил "подколоть" журналиста Дмитрия Гордона.

В своем Instagram знаменитость опубликовал интервью медийщика для ТСН и одну из его цитат. Хореограф решил поинтересоваться у подписчиков, доверяют ли они словам Гордона.

В частности, журналист во время интервью сказал: "Я не пророк, но война закончится в этом году". Именно это высказывание больше всего заинтересовало Яму. Он "подколол" Дмитрия, оставив опрос для своих поклонников. Влад спросил у фанатов: "Пророк или Гордон".

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После побега в солнечный Майами, несмотря на постоянную критику, Яма показывает, как живет за границей. Во время, когда Украину ежедневно атакуют российские войска, он похвастался своими беззаботными буднями.

Хореограф показал, как его сын играет в баскетбол. В подписи к видео танцор написал: "Когда хочется жить".

Заметим, что Влад эмигрировал в США в начале полномасштабного вторжения. Сам танцор утверждал, что якобы выехал до 24 февраля 2022 года, когда границы еще были открыты для мужчин. Однако впоследствии он рассказывал, что в первые дни нападения россиян помогал эвакуироваться родителям из Запорожской области, а, следовательно, находился в Украине.

Подписчики Ямы убеждены, что он должен был остаться на родине и помогать военным. Однако хореограф считает, что больше пользы приносит Украине, отсиживаясь за границей.

Напомним, ранее беглец Влад Яма впервые за долгое время показал своего сына и отца.

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