Известный певец рассказал о поведении Потапа на 'Голосе страны': 'Жалею, что пошел к нему'

Диброва назвал его высокомерным.

Украинский певец Алексей Диброва был участником 5 сезона музыкального проекта "Голос страны". Тогда он выбрал Потапа, как своего наставника, однако вскоре он об этом пожалел.

В интервью УНИАН артист признался, что Потап больше думал о том, как заработать денег, а не как помочь молодым артистам пробиться на большую сцену.

"Когда он был моим наставником, я, честно, ожидал какой-то искренности, опеки, возможно, советов. Но этого не было. Он еще тогда проявлял высокомерие и интерес только к своей персоне. Больше занимался тем, как заработать, как достичь определенных высот, а когда чего-то не хватало - снимал штаны на российских каналах. Поэтому то, что он делает и чем живет, является для меня чужим", - сказал Диброва.

Он добавил, что в целом его отношение к Потапу после полномасштабной войны у него не изменилось, так как что сейчас, что раньше он не испытывал к нему никакой расположенности.

"Как относился к нему, так и продолжаю - никак. А что касается будущего, тут вопрос: готово ли общество продолжать принимать артистов с такими ценностями. Вот и все", - подытожил Алексей.

Напомним, ранее Алексей Диброва высказался о Тине Кароль.

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