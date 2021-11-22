Певица выступила на программе "Вечерний Ургант".

Известная певица Лолита Милявская выступила в дуэте с Костей Лакостой на программе "Вечерний Ургант".

Звезда вышла на сцену в темных джинсах и черной водолазке. В таком образе она выглядит очень стройной и подтянутой. Отметим, что за последние несколько лет певица очень похудела и успела сменить несколько причесок.

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Напомним, ранее Лолита Милявская откровенно рассказала о сексе в необычных местах и опыте с женщиной.

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Автор: Диана Могилевич