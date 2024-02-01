Девушка показала себя со слезами на глазах.

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала о своем эмоциональном состоянии. Оказалось, что не все так просто. Девушка опубликовала фото в Instagram, на котором она стоит со слезами на глазах и написала, что в жизни должен быть баланс.

"Баланс. Он нужен во всем. Если посмотрите предыдущее фото в моем Instagram - там я в роскошном красном платье, с красивым мейком и красными губами, улыбчивая, яркая и такая уверенная. На этом фото тоже я - грустная, растерянная и травмированная. Кто из них настоящая? Ответ - обе", - написала Надя.

Далее девушка отметила, что как бы тяжело ей сейчас ни было, она не хочет вызывать жалость к себе. Ее стремление показывать себя всегда на позитиве в сети теперь неактуально. Надя желает, чтобы ее иногда видели и такой сентиментальной тоже.

Видео дня

"Почему-то длительное время хотела вам показывать только "легкую" себя, в хорошем настроении, ненапряжную, счастливую, в идеальном ракурсе... Наверное, соцсети навязывают это всем нам. Но это все ненастоящее. Ныть и жаловаться я не собираюсь, просто хочу, чтобы вы хотя бы иногда видели здесь и такую меня", - подчеркнула Дорофеева.

Кстати, под постом оставил свой комментарий и муж певицы Миша Кацурин. Он поддержал Надю такими словами: "Самая очаровательная в любом агрегатном состоянии".

Напомним, недавно певица Анастасия Приходько показала себя без макияжа и рассказала, какая плохая привычка появилась у нее во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: