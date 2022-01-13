Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о своем первом опыте пребывания под наркозом.
В Instagram-сторис Леся поделилась подробностями того, что с ней случилось.
"Я была не на связи, потому что впервые в жизни была под наркозом", – отметила она.
По ее словам, она провела под наркозом всего четыре часа.
"Мне не делали нос, мне не делали глаз, с ушами тоже все нормально, грудь я тоже пока не делаю, пока… Мне делали зуб!" – добавила Леся Никитюк.
"Теперь у меня во рту будет здоровый классный зуб. И я буду им выгрызать себе карьеру, хорошую жизнь, счастье и мужика", – добавила ведущая.
Читайте также"Какая красивая": Лобода похвасталась роскошной фигурой на отпускеРанее сообщалось, как Леся Никитюк публично сняла бюстгальтер в шоу "Хто зверху". Она хотела победить в конкурсе, что пошла на крайние меры.