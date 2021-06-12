Девочка постоянно себя калечит.

13-летняя дочь скандальной российской телеведущей Даны Борисовой Полина занимается селфхармом (преднамеренное повреждение своего тела по внутренним причинам без суицидальных намерений) и в связи с этим наблюдается у психологов и психиатров.

Об этом Борисова рассказала сама в эфире программы «Женщины сверху» на телеканале «Дождь».

По словам ведущей, полтора месяца назад она стала находить окровавленные вещи, а потом увидела, что на теле Полины множество порезов

«Я вернулась из командировки, и у Полины руки были в порезах. Она мне сказала, что это сделала собачка… Ноги тоже у нее полностью изрезаны в кровь и грудь, в общем-то, все тело изрезано… Я забила тревогу», – заявила Борисова.

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Дочь Даны Борисовой вскрыла вены: подробности инцидента

В мае текущего года Полина попыталась совершить суицид в школьном туалете.

Во время опроса полицейскими школьница отказалась называть причины попытки суицида в присутствии матери. Наедине же она им поведала, что в семье отношения неважные, в гостях у матери бывают мужчины, посиделки поздние.

После попытки самоубийства семиклассницу госпитализировали в психиатрическую больницу.

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Автор: Катерина Шварц