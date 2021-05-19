Девочку отвезли в психиатрическую больницу.

13-летняя дочь известной российской ведущей Даны Борисовой Полина попыталась совершить суицид в школьном туалете.

Как пишет Telegram-канал Lifeshot, после попытки самоубийства семиклассницу госпитализировали в психиатрическую больницу.

По словам матери, у девочки часто происходят панические атаки, и она пытается нанести себе увечья.

Позже стало известно, что во время опроса полицейскими 13-летняя школьница отказалась называть причины попытки суицида в присутствии матери. Наедине она рассказала им, что в семье отношения неважные, в гостях у матери бывают мужчины, посиделки поздние.

«В апреле школьница уже пыталась обратить на себя внимание таким же способом», – говорится в сообщении.

Читайте также"Не видела решения": Меган Маркл рассказала о желании совершить самоубийствоДана Борисова в сторис в Instagram рассказала, что ее дочь пыталась порезать себе вены бритвой 18 мая. Ведущая опубликовала фото вещей дочери, которые измазаны кровью.

«Поля в очередной раз порезалась. На этот раз это произошло в школьном туалете после первого урока. На этот раз все вещи были в крови. И мы эти 1,5 месяца постоянно и с психологами, и с психиатрами, и со всеми на связи. Мне всегда говорили, что это не суицидально. Говорили, что это самоповреждающее поведение, это тренд среди молодежи. Смотрят эти аниме бесконечные», - считает Борисова.

Дана Борисова: чем она известна

Дана Борисова – российская актриса, журналистка и телеведущая.

Известна по участию в шоу «Битва экстрасенсов», «Вышка». «Машина», «Кто хочет стать миллионером?».

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц