Слава Каменская оскандалилась заявлением о русском языке / instagram.com/babaslavka

Украинская певица Слава Каминская, которая в начале полномасштабного российского вторжения с детьми выехала в Нидерланды, вступилась за русский язык.

Знаменитость обнародовала в Instagram статью Конституции Украины о гарантировании "свободного развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств Украины".

"Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?" - подписала пост Слава.

Видео дня

Такое заявление она сделала после того, как в Кременчуге во время концерта на Макса Барских вызвали полицию. Тогда артист спел на русском языке песню "Берега", что не понравилось некоторым зрителям. Так, один из них и написал заявление в правоохранительные органы.

Каминская высказалась о русском языке / Скриншот Instagram

Кроме того, Каминская ответила на сообщение одного из пользователей сети. Она написала, что будет продолжать общаться на русском языке, да и в Украину она не планирует возвращаться. 

"Потому что все сложно в головах у наших", - сказала Каминская.

Каминская не планирует возвращаться в Украину / фото NV Life

Как отреагировали пользователи сети

  • "Настоящие украинцы после начала полномасштабной войны России против Украины не разговаривают на языке оккупанта! Языком, которым убивают украинцев! Только конченые продолжают разговаривать на языке оккупанта"
  • "Может, если бы вы находились в Украине все полтора года войны, вы бы не удивлялись реакции украинцев на такое. И не защищали бы здесь русскогавкающих. В обиходе, пожалуйста, на публике и официальном пространстве прошу национальным языком выражаться"
  • "Ну, честно, маразм. Имея такую аудиторию, забросила бы о пленных ребятах пост, о тех, кому и на русском языке помочь надо. Нет, сидит, старая уже как наседка, базарная баба, никому не нужная, и давай скандал разводить. Тьфу"

Напомним, в команде Макса Барских отреагировали на инцидент во время концерта в Кременчуге.

Вас также могут заинтересовать новости: