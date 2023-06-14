Она заявила, что и дальше будет разговаривать на русском.

Украинская певица Слава Каминская, которая в начале полномасштабного российского вторжения с детьми выехала в Нидерланды, вступилась за русский язык.

Знаменитость обнародовала в Instagram статью Конституции Украины о гарантировании "свободного развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств Украины".

"Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?" - подписала пост Слава.

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Такое заявление она сделала после того, как в Кременчуге во время концерта на Макса Барских вызвали полицию. Тогда артист спел на русском языке песню "Берега", что не понравилось некоторым зрителям. Так, один из них и написал заявление в правоохранительные органы.

Кроме того, Каминская ответила на сообщение одного из пользователей сети. Она написала, что будет продолжать общаться на русском языке, да и в Украину она не планирует возвращаться.

"Потому что все сложно в головах у наших", - сказала Каминская.

Как отреагировали пользователи сети

"Настоящие украинцы после начала полномасштабной войны России против Украины не разговаривают на языке оккупанта! Языком, которым убивают украинцев! Только конченые продолжают разговаривать на языке оккупанта"

"Может, если бы вы находились в Украине все полтора года войны, вы бы не удивлялись реакции украинцев на такое. И не защищали бы здесь русскогавкающих. В обиходе, пожалуйста, на публике и официальном пространстве прошу национальным языком выражаться"

"Ну, честно, маразм. Имея такую аудиторию, забросила бы о пленных ребятах пост, о тех, кому и на русском языке помочь надо. Нет, сидит, старая уже как наседка, базарная баба, никому не нужная, и давай скандал разводить. Тьфу"

Напомним, в команде Макса Барских отреагировали на инцидент во время концерта в Кременчуге.

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