Украинская певица Слава Каминская, которая в начале полномасштабного российского вторжения с детьми выехала в Нидерланды, вступилась за русский язык.
Знаменитость обнародовала в Instagram статью Конституции Украины о гарантировании "свободного развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств Украины".
"Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?" - подписала пост Слава.
Такое заявление она сделала после того, как в Кременчуге во время концерта на Макса Барских вызвали полицию. Тогда артист спел на русском языке песню "Берега", что не понравилось некоторым зрителям. Так, один из них и написал заявление в правоохранительные органы.
Кроме того, Каминская ответила на сообщение одного из пользователей сети. Она написала, что будет продолжать общаться на русском языке, да и в Украину она не планирует возвращаться.
"Потому что все сложно в головах у наших", - сказала Каминская.
Как отреагировали пользователи сети
- "Настоящие украинцы после начала полномасштабной войны России против Украины не разговаривают на языке оккупанта! Языком, которым убивают украинцев! Только конченые продолжают разговаривать на языке оккупанта"
- "Может, если бы вы находились в Украине все полтора года войны, вы бы не удивлялись реакции украинцев на такое. И не защищали бы здесь русскогавкающих. В обиходе, пожалуйста, на публике и официальном пространстве прошу национальным языком выражаться"
- "Ну, честно, маразм. Имея такую аудиторию, забросила бы о пленных ребятах пост, о тех, кому и на русском языке помочь надо. Нет, сидит, старая уже как наседка, базарная баба, никому не нужная, и давай скандал разводить. Тьфу"
Напомним, в команде Макса Барских отреагировали на инцидент во время концерта в Кременчуге.