Официально у Владимира Путина две дочери.

Президент России Владимир Путин тот еще любитель романтических приключений. Несмотря на один официальный брак, СМИ часто приписывают ему романы с разными женщинами. Более того, поговаривают, что на двух дочерях от брака с Людмилой Шкребневой он не остановился.

Так сколько же детей у Путина?

Мария Путина

Старшая дочь Путина - Мария Воронцова - родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде. Известно, что дочь Владимира и Людмилы хорошо училась в школе, и какое-то время находилась на обучении в Германии.

В сети была информация о том, что какое-то время Мария жила в Голландии, но сам Путин всячески опровергал это. Впрочем, мужем Марии стал именно голландец Йоррит Йоост Фаассен. Десять лет назад у них родился сын.

Сейчас Мария Воронцова является экспертом по редким генетическим заболеваниям у детей, а также ведущим научным сотрудником Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России.

К слову, на днях появилась информация о том, что она разводится со своим супругом из-за санкций, введенных против РФ.

Отмечается, что Воронцова планировала вместе с мужем открыть в России роскошный медицинский центр для богатых иностранцев неподалеку от Санкт-Петербурга, но их планы стали неосуществимыми из-за введенных ограничений.

Екатерина Тихонова

Официальная младшая дочь "фюрера" Екатерина родилась 31 августа 1986 года в Германии. В целом девушка хорошо училась, но больше интересовалась танцами.

Гибкая Екатерина всегда привлекала внимание мужчин, поэтому не странно, что ей удалось "охомутать" сына совладельца банка "Россия" - Кирилла Шамалова. Их брак просуществовал всего пять лет, в 2018 году они официально развелись. Известно, что у Екатерины есть двое детей от Кирилла.

Кстати, спросите, почему у дочери Путина не его фамилия? Она еще в молодости решила отречься от позорной фамилии Путина и взяла бабушкину по материнской линии.

Дети от Алины Кабаевой

С 2008 года Путину приписывают роман с Алиной Кабаевой, хотя в то время он еще был официально женат на Людмиле. Журналисты предполагали, что именно Кабаева стала причиной развода "фюрера" с женой.

Известно, что в 2015 году Кабаева родила девочек-близняшек, а в 2019 - мальчиков-близнецов. Конечно, всех детей приписывают именно президенту РФ. Но ни он, ни Кабаева это не комментируют.

Впрочем, сейчас любовница Путина находится вместе с детьми в Швейцарии.

По словам журналистов, в месте, где поселилась Кабаева с потомками Путина после начала русско-украинской войны, преобладают дорогие рестораны, аптеки, банки, брендовые магазины, элитные больницы и "вылизанные" улочки.

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