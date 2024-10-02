Артистка срочно отменила свои ближайшие концерты.

Украинская певица Ирина Федишин пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Сегодня, 2 октября, артистка написала в своем Instagram, что в ближайшее время ей придется отменить концерты из-за лечебного процесса.

"Хочу сообщить важную информацию. Концерт во Львове, который запланирован на 5 октября, а также в Черновцах переносится в связи с важными обстоятельствами, касающимися моего лечебного процесса. Несмотря на то, что костюмы уже пошиты, песни написаны, а билеты почти проданы, ближайшие 3 недели врачи запретили мне выходить на сцену", - написала Ирина.

Видео дня

Подробности своего лечения Федишин не раскрывает. Однако подчеркнула, что обязательно выступит на концертах позже и уже ждет встречи с поклонниками.

К слову, в мае певица выпустила клип "Секрет", в котором снялась вместе с мужем Виталием Човником. В конце видео Ирина показывает округлившийся животик, чем спровоцировала слухи о третьей беременности. Долгое время она не комментировала эту тему, однако потом ответила, что это был лишь режиссерский замысел. Звездные супруги, которые воспитывают двух сыновей, пока не ждут пополнения в семье. Но сама Федишин отметила, что хотела бы в будущем еще родить дочь.

Напомним, ранее хореограф Женя Кот пожаловался на проблемы со здоровьем.

Вас также могут заинтересовать новости: