Она подчеркнула, что мечтает о дочери.

Украинская певица Ирина Федишин, которую заподозрили в беременности, впервые ответила, действительно ли сейчас в положении.

После выхода ее клипа на песню "Секрет", где артистка показалась с округлым животиком, поклонники начали поздравлять ее с будущим пополнением. Долгое время Федишин официально не делала никаких заявлений, однако наконец решила расставить все точки над "і".

"Мне казалось, если честно, что все поняли, что это был всего лишь клип. Но получается - нет. Даже моя мама, которая все-все обо мне знает, посмотрела видеокомпозицию, да и говорит: "Я не поняла, что это такое?". Мы родителям не рассказывали, о чем будет клип, только с режиссером это обсуждали", - рассказала артистка в комментарии для издания OBOZ.UA.

Поэтому Ирина опровергла свою беременность, но добавила, что они с мужем Виталием Човныком все же планируют третьего ребенка. Супруги, которые уже воспитывают двух сыновей, мечтают еще о дочери.

"Мы думаем о третьем ребенке, но сейчас я не беременна. Мечтаем с мужем о девочке. Даже мой клип - это своего рода посыл о том, чтобы наша мечта осуществилась", - подчеркнула она.

Напомним, недавно кулинар Эктор Хименес-Браво намекнул, что впервые станет отцом.

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