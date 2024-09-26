Мужчина теперь лечится дома.

Известный украинский хореограф Женя Кот пожаловался на проблемы со здоровьем.

Мужчина рассказал в своем Instagram, что ему внезапно стало плохо. Ночью он почувствовал, что першит в горле, а также началась слабость. Позже Кот решил сделать тест на коронавирус и он оказался положительным.

"Как оно неприкольно, как оно ломает. Просто жесть какая-то. Сделал только что тест на ковид, а он положительный. Короче, у меня теперь ковид. Это понятно, потому что было очень много людей на эфире Нацотбора "Детского Евровидения" и были больные и я видел их. Что ж, будем лечиться", - подчеркнул Женя, который был хореографом-постановщиком на Нацотборе детского конкурса.

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Теперь, по словам танцовщика, он ходит в маске по дому. Мужчина также очень боится заразить жену Наталью и маленькую дочь Лелю, которой только недавно исполнилось два месяца.

Напомним, ранее известная певица Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она призналась, что боли в коленях дают о себе знать, поэтому сейчас активно ходит к реабилитологу, чтобы сделать их более выносливыми на концертах.

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