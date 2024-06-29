Пара вместе уже полгода.

Экс-супруг певицы-предательницы Ани Лорак - турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу - во второй раз станет отцом.

Сначала его избранница Анастасия Фокси опубликовала фото в Instagram с тестом на беременность. На нем видно две полоски, что означает положительный результат. Однако подписала эту фотографию девушка неоднозначно.

"Самое важное - найти правильного ответственного попутчика. Но, к сожалению, не каждому это удается", - написала Анастасия.

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Позже сам Мурат тоже опубликовал у себя эту фотографию в сторис и поругал любимую. По его словам, он якобы всегда хотел от нее ребенка, однако не понимает, зачем показывать некоторые вещи в сети.

"Я когда это видел, то говорил тебе, что я самый счастливый человек на свете. Но это было пять дней назад, зачем сейчас это выкладывать и через Instagram это вести все", - возмутился мужчина.

На каком месяце беременности Анастасия и почему турецкий бизнесмен так среагировал в сети - пока неизвестно.

Что известно об отношениях Мурата и Анастасии

Влюбленные вместе шесть месяцев. Их роман развивался очень стремительно. Они много путешествовали вместе, мужчина дарил дорогие подарки и сделал предложение девушке в начале года. Сама Анастасия признавалась, что Мурат также обеспечивает ее сына от предыдущих отношений.

В начале июня она намекнула на завершение их отношений и удалила все совместные фото. Однако неделю назад девушка показала кольцо, чем дала понять, что вышла замуж за Налкакиоглу.

Напомним, ранее девушка Мурата Налкакиоглу ответила, какие у нее отношения с его дочерью Софией от отношений с Ани Лорак.

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