Пара была вместе полгода.

Девушка турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу - модель и блогерша Анастасия - намекнула на завершение их отношений.

Недавно она опубликовала черно-белое видео в Instagram. На нем девушка обнимает и целует Мурата, с которым была вместе полгода. Однако в подписи вспомнила об истории их любви и добавила в конце смайлик "поцелуй" и "разбитое сердце".

"Несмотря ни на что, это была хорошая история", - написала Анастасия.

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Больше подробностей девушка не раскрывала.

К слову, сам Мурат тоже пока не комментировал эту тему. А на его странице до сих пор есть совместные фото с Анастасией.

Что известно об отношениях Мурата Налчаджиоглу и Анастасии

Роман Мурата и Анастасии стремительно развивался. Пара много путешествовала, а затем начала жить вместе и купила собачку. Мужчина делал постоянно романтические сюрпризы и даже успел сделать девушке предложение. Также он познакомил ее с дочерью от отношений с певицей-предательницей Ани Лорак.

Анастасия неоднократно публично признавалась в любви Мурату и рассказывала, что он обеспечивает ее сына.

Напомним, ранее любимая девушка Налчаджиоглу обматерила его в прямом эфире.

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