Она также ответила, чем зарабатывает на жизнь.

Новая избранница турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу - Анастасия - откровенна со своими подписчиками в сети и часто рассказывает о тайнах их личной жизни.

Поэтому недавно пользователи решили поинтересоваться финасовыми вопросами в паре. В частности, сначала спросили, чем девушка занимается и как зарабатывает.

"Зарабатывает мой мужчина. Я иногда работаю моделью, но сейчас это больше похоже на хобби", - отметила Анастасия у себя в Instagram.

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Не секрет, что у девушки есть сын от предыдущих отношений. Поэтому подписчики спросили, обеспечивает ли мальчика его биологический отец. На что Анастасия ответила так:

"Мой сын часть меня. Когда мужчина начинает отношения с женщиной, у которой есть ребенок, он должен осознавать всю ответственность. Мурат как мужчина закрывает все потребности семьи".

К слову, об отношениях Анастасии и Мурата стало известно в начале этого года. Их роман стремительно развивается, пара уже живет вместе, а мужчина успел сделать предложение новой возлюбленной. Также избранница бизнесмена познакомилась с его дочерью Софией от первой жены Ани Лорак.

Напомним, ранее возлюбленная Налчаджиоглу обматерила его в прямом эфире.

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