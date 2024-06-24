Фокси рассказала об общении с 13-летней Софией.

Украинская модель, избранница бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налкакиоглу Анастасия Фокси призналась, ладит ли с его дочерью от изменницы Ани Лорак.

На днях предприниматель с пассией прилетели в отпуск в Турцию. Вместе с ними на отдых приехала и дочь Мурата от первого брака - 13-летняя София.

Блогерша в своем Instagram оставила окошко для вопросов подписчиков. Они поинтересовались у Анастасии, ладит ли она с девочкой и какие у них отношения. На это возлюбленная бизнесмена заявила, что не хочет быть лицемеркой и строить хорошие отношения с Софией.

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Она добавила, что не будет играть для нее роль одного из родителей, потому что у нее они есть. Напоследок, Фокси подчеркнула, что не пыталась наладить общение с подростком, потому что не имеет к ней отношения и не видит в этом смысла.

"Было бы лицемерием с моей стороны играть какие-то роли. 13 лет - это не ребенок, это подросток, человек в определенной степени принимает решения и выбор. У девочки есть оба родителя. Я не имею к ней никакого отношения. Поэтому мне контакты никакие неинтересны", - заявила модель.

К слову, Налкакиоглу прожил в браке с беглянкой Лорак почти 10 лет. В 2011 году у экс-супругов родилась дочь. Сейчас София живет с мамой-путинисткой в России и видится с отцом за границей. На днях Мурат показал, как выглядит 13-летняя девочка.

Напомним, ранее 29-летняя пассия экс-супруга Ани Лорак впервые назвала причины их разрыва.

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