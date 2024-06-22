Мужчина повез любимую на свою родину.

Турецкий бизнесмен и экс-супруг певицы-предательницы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу - в третий раз женился.

Об этом рассказала его избранница Анастасия Фокси, с которой мужчина в отношениях более полугода. Девушка показала в своем Instagram золотое кольцо на пальце и лаконично подписала фото: "Муж".

Также видно обручальное кольцо и на пальце Мурата.

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Больше подробностей пара не раскрывала. Известно лишь, что сейчас они находятся на отдыхе в Турции.

Что известно о личной жизни Мурата Налчаджиоглу

Мурат был в браке с опальной певицей Ани Лорак. У них родилась общая дочь София. Затем он женился на визажистке Лилии Реус, с которой состоял в отношениях около трех лет. Однако, будучи в браке, он закрутил роман с моделью Анастасией Фокси.

Позже бизнесмен таки официально развелся со второй женой. А с новой избранницей он много путешествовал, дарил дорогие подарки и сделал предложение в начале года. Сама Анастасия также неоднократно признавалась в сети в любви к мужчине и рассказывала, что он обеспечивает ее сына от предыдущих отношений.

В начале июня она намекнула на завершение их отношений и удалила все совместные фото. Однако сейчас все фотографии снова появились на ее странице.

Напомним, ранее возлюбленная Налчаджиоглу обматерила его в прямом эфире.

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