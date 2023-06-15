Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новыми фотографиями, на которых позировала в худи цвета хаки с тризубом. Локацию она выбрала очень красивую - возле сакур.
Снимки получились очень гармоничными и трогательными, ведь на них знаменитость предстала во всей естественной красе. Каменских не стала наносить яркий макияж, отдав предпочтение натуральности.
Кудрявые волосы она распустила, что добавило ее образу еще больше эффектности.
"Сакура – один из символов быстротечности жизни. В какой-то момент она расцветает, даря свою красоту всем вокруг, а уже скоро ее волшебный цвет опадает, оставляя после себя лишь воспоминания о прекрасном", - написала Каменских под фото.
Она добавила, что с особым теплом вспоминает момент, когда в туре, перед концертом в Ровно, она заехала к нашим военным в Ровенский областной госпиталь ветеранов войны. Тогда она имела возможность присоединиться к глобальной акции "Greening of the Planet" и посадить сакуру собственноручно. Этот проект объединяет людей со всего мира, а благодаря его инициативе миллионы деревьев появляются на нашей планете.
"Такие моменты напоминают мне о ценности жизни и возможностях, которые оно нам дарит. А воспоминания об этом дне до сих пор вдохновляют каждый день и дают силы держаться, продолжая свое дело", - добавила Каменских.
Напомним, ранее Каменских шокировала суммой, которую собрала в туре для военных.