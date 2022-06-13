Война в Украине разлучила немало украинских семей. Семья Мирошниченко стала одной из таких.

Полномасштабное вторжение России в Украину и кровавая война разъединила тысячи украинских семей. Многие мужчины отправили своих жен и детей за границу. Одной из них стала семья ведущего и комментатора Евровидение-2022 Тимура Мирошниченко. Они не виделись более трех месяцев и все же наконец встретились.

Жена звездного ведущего - Инна Мирошниченко опубликовала в Instagram трогательное видео, на котором их дочь Мия и сын Марк обнимаются с папой.

Дети очень счастливы вернуться домой. А сам Мирошниченко не сдерживает эмоций, обнимая малышей.

Напомним, УНИАН писал, что Тимур Мирошниченко расплакался в прямом эфире Евровидения-2022, объявляя победу украинской рэп-группы Kalush Orchestra.

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