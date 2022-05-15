Тимур Мирошниченко отметил, что эта победа для каждого, кто защищает Украину сейчас.

Комментатор Евровидения 2022 Тимур Мирошниченко расплакался в прямом эфире, объявляя победу украинской рэп-группы Kalush Orchestra.

Появилось видео реакции украинца, который комментировал конкурс в бомбоубежище.

"Мы побеждаем на музыкальном фронте, победим и на том самом фронте. ВСУ - эта победа для вас. Для каждого, кто сегодня защищает нашу страну. Украина!!!"- сказал Мирошниченко сквозь слезы.

Он добавил, что эта победа очень важна для каждого украинца, а затем призвал каждого не сдерживать своих эмоций.

"Хотите плакать – плачьте, хотите прыгать – прыгайте! Вот этот момент", - добавил Тимур.

Как сообщал УНИАН, в этом году на самом масштабном песенном конкурсе Евровидение-2022 победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. Еще в первом полуфинале конкурса представители нашей страны взорвали сцену, и заставили весь зал аплодировать стоя.

Что известно о группе Kalush Orchestra

Это украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. В группу входят Олег Псюк - основатель и солист, Игорь Диденчук - мультиинструменталист и МС Килиммен. Группа была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка.

12 февраля 2022 года Kalush Orchestra соревновались за право представлять Украину на Евровидении 2022 с песней Stefania. В финале Нацотбора группа заняла второе место с 14 баллами (6 от жюри и 8 от зрителей), однако Алина Паш, одержавшая победу в отборе, отказалась от участия в конкурсе. 22 февраля 2022 года было официально подтверждено участие Kalush Orchestra на Евровидении-2022.

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