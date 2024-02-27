Он сейчас получает только пенсию.

Известный украинский режиссер Алексей Залевский, который сейчас борется со страшной болезнью - некрозом костей, рассказал о своей безработице.

Оказалось, что мужчина не может найти себе работу во время войны.

"Я в поисках какой-то работы. Я даже писал некоторым в группе "Киносоюз". Я просто, пока было время, начал изучать программы по монтажу: светокоррекционные, постпродакшн. У меня просто лежит третий фильм. Я понимал, что нанимать компанию, платить деньги - у меня сейчас нет этой возможности. Поэтому я сел и начал потихоньку учиться. Пытался себя найти. Но пока нет работы, мне никто не предлагал", - рассказал Залевский в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" .

Мужчина пытался найти работу на мировых сайтах. Читал много объявлений о работе режиссера продакшна и даже был готов согласиться на те условия.

"Там за 3-5 долларов в час работать - это такая какая-то работа примитивная. Я был готов на такую работу, но пока у меня не сложилось", - добавил он.

Поэтому пока Алексей живет на пенсию, которую ему выплачивает государство. Мужчина впервые назвал ее сумму.

"Я - пенсионер. Я не шучу! У меня официальная пенсия 2070 гривень. Вот так и живем", - сказал Залевский.

Что известно об Алексее Залевском

Алексей Залевский - украинский дизайнер, режиссер и художник. Работал с известными звездами и часто делал модные коллекции. За свою работу неоднократно получал награды и премии.

Напомним, недавно певец Павел Зибров назвал сумму своей пенсии.

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