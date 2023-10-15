Церемония бракосочетания состоялась в Грузии.

Старшая дочь певца Валерия Меладзе, 32-летняя Инга вышла замуж за фотографа Никиту Бережного.

Свадьба состоялась в Грузии. На ней присутствовал и звездный отец невесты. Он исполнил два своих хита "Самба белого мотылька" и "Девушка из высшего общества". Однако его супруги Альбины Джанабаевой там не оказалось. Как сообщают росСМИ, ее могли вообще не позвать на свадьбу.

Стоит отметить, что для Инги это уже второй брак. Впервые она вышла замуж в 2017 году за марроканского журналиста, однако вскоре они расстались.

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В 2021 году она познакомилась с Бережным. Они встречались два года перед тем как официально оформить свои отношения.

На свадьбу Бережной пришел в классическом костюме, а Инга - в белом приталенном платье с вырезами на талии и черным обрамлением. Фату девушка решила не надевать.

Напомним, ранее росСМИ начали распространять информацию о том, что Валерий Меладзе разводится с женой. Возможно, именно по этой причине Джанабаевой и не было на свадьбе его дочери от первого брака.

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