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Тина Кароль показала внушительную грудь в платье с глубоким декольте (фото)

14:35, 04 мая 2020
Звезды
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Тина Кароль потрясла сеть экстремальным декольте / УНИАН

Свежий снимок артистка разместила в "историях" своем Instagram.

Instagram Тина Кароль

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 Певица позировала в зеленом наряде с откровенным декольте, который во всей красе демонстрировал ее пышную грудь. Артистка также сделала очень яркий макияж и выразительно подвел губы, зрительно увеличив их.

Таким образом, певица анонсировала благотворительный музыкальный марафон.

Как сообщал УНИАН, ранее Джулия Робертс, Билл Клинтон и другие звезды провели онлайн-эфир, чтобы поддержать людей во время пандемии.

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