Тина Кароль показала внушительную грудь в платье с глубоким декольте (фото)
14:35, 04 мая 2020Звезды
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Певица позировала в зеленом наряде с откровенным декольте, который во всей красе демонстрировал ее пышную грудь.
Тина Кароль потрясла сеть экстремальным декольте / УНИАН
Украинская певица Тина Кароль потрясла сеть экстремальным декольте.
Свежий снимок артистка разместила в "историях" своем Instagram.
Instagram Тина Кароль
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Певица позировала в зеленом наряде с откровенным декольте, который во всей красе демонстрировал ее пышную грудь. Артистка также сделала очень яркий макияж и выразительно подвел губы, зрительно увеличив их.
Таким образом, певица анонсировала благотворительный музыкальный марафон.
Как сообщал УНИАН, ранее Джулия Робертс, Билл Клинтон и другие звезды провели онлайн-эфир, чтобы поддержать людей во время пандемии.
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