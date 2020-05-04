Тина Кароль показала внушительную грудь в платье с глубоким декольте (фото)

Певица позировала в зеленом наряде с откровенным декольте, который во всей красе демонстрировал ее пышную грудь.

Украинская певица Тина Кароль потрясла сеть экстремальным декольте.

Свежий снимок артистка разместила в "историях" своем Instagram.

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Певица позировала в зеленом наряде с откровенным декольте, который во всей красе демонстрировал ее пышную грудь. Артистка также сделала очень яркий макияж и выразительно подвел губы, зрительно увеличив их.

Таким образом, певица анонсировала благотворительный музыкальный марафон.

Как сообщал УНИАН, ранее Джулия Робертс, Билл Клинтон и другие звезды провели онлайн-эфир, чтобы поддержать людей во время пандемии.