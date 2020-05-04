Джулия Робертс, Билл Клинтон и другие звезды провели онлайн-эфир, чтобы поддержать людей во время пандемии
10:29, 04 мая 2020Звезды
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Онлайн-мероприятие организовал кинопродюсер Тим Шривер.
Мировые знаменитости решили подбодрить людей на карантине / hurriyet.com.tr
Более 200 звезд присоединились к 24-часовому онлайн-эфиру, чтобы поддержать людей во время пандемии.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Мировые знаменитости решили подбодрить людей на карантине и присоединились к круглосуточному прямому эфиру. Онлайн-мероприятие организовал кинопродюсер Тим Шривер. Среди откликнувшихся на него - известная топ-модель Наоми Кэмпбелл, бывший президент США Билл Клинтон, телеведущая Опра Уинфри, актрисы Ева Лонгория и Джулия Робертс. Всего около двух сотен звезд.
Более 200 звезд присоединились к 24-часовому онлайн-эфиру, чтобы поддержать людей во время пандемии
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