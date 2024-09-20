Представитель актрисы прокомментировал ее интервью.

Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко - американская актриса Хайден Панеттьери - встревожила фанов своим "нетрезвым" видом. Поклонники заподозрили, что у кинозвезды случился рецидив.

Артистка дала интервью изданию People. В нем она рассказывала, в частности, о своей дочери от Кличко - 9-летней Кайе-Евдокии - и о болезненной потере брата, которого не стало в возрасте 28 лет от проблем с сердцем.

Однако внимание пользователей привлек внешний вид Хайден. Поклонники заметили, что актриса вела себя странно во время интервью. Она неразборчиво говорила, глаза были полураскрыты, а взгляд постоянно бегал в разные стороны. Поэтому, в сети предположили, что у Панеттьери, у которой ранее были алкогольная и наркотическая зависимости, произошел рецидив:

"Это полная эксплуатация. Это наркоманка, явно не трезвая"

"Жаль Хайден... Очевидно, она под действием веществ"

"Это разрывает сердце. Это видео не должно быть здесь. Очевидно, она под воздействием каких-то лекарств. У нее маленькая дочь. Проявите немного сострадания!"

Представитель актрисы прокомментировал ее внешний вид в комментарии изданию Page Six. По его словам, Хайден во время интервью не была под воздействием запрещенных веществ, ей, мол, просто было сложно говорить о смерти брата.

"Первый разговор о брате (после его смерти - УНИАН) был очень эмоциональным - и это был долгий и изнурительный день для нее. Она не была под влиянием", - сказал представитель.

К слову, в 2022 году Панеттьери призналась, что впервые попробовала наркотики в 15 лет. С тех пор ее зависимость не прекращалась. Только, когда она была беременна дочерью, то ограничила употребление психотропов. Употребление наркотиков и алкоголя привело к тому, что у Хайден возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Напомним, ранее экс-возлюбленная Владимира Кличко рассказала об их общей дочери.

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