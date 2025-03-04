Актер отметил, что не имеет значения в чем ты одет, важно лишь значение события, на котором ты находишься.

На церемонии вручения кинопремии "Оскар-2025" в ночь на 3 марта известный американский комик и актер Адам Сэндлер нарушил дресс-код и появился на церемонии не в классическом костюме, а в шортах и худи. Ролик с участием артиста сразу разлетелся по сети, где его образ сравнили со стилем президента Украины Владимира Зеленского, который во время войны предпочитает утилитарную одежду.

Как известно, даже на официальные встречи украинский лидер отказывается от костюмов и отмечает, что наденет его только после наступления мира в Украине. Так было и 28 февраля во время его переговоров с президентом США в Белом доме, которые велись на повышенных тонах и завершились досрочно.

Как пишет издание Mathrubhumi, в сети выходку звезды комедии "Одноклассники" в шутку назвали "ходом Зеленского", намекая на визит главы государства в Овальный зал в Вашингтоне. Тогда журналист спросил у Владимира Александровича, почему он не носит костюм, в ответ на что он отметил: "Я надену костюм после окончания этой войны".

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На "Оскаре-2025" артист спародировал встречу лидеров в Белом доме, а именно этот момент, когда у Зеленского поинтересовались о его деловом костюме. Шутку Сэндлера поддержал ведущий "Оскара" Конан О'Брайен.

Он спросил у актера, почему тот появился на премии без костюма, на что тот отметил, что одежда совсем не имеет значения и подошел к актеру Тимоти Шаламе, который был в желтом костюме, и обнял его. Таким образом одежда голубого и желтого цветов напоминала украинский флаг. После этого Адам покинул церемонию.

"Никто даже не задумывался о том, что на мне надето, пока ты не спросил! Знаешь что, Конан? Мне нравится, как я выгляжу, потому что я хороший человек. Мне все равно, что я ношу, а что нет. Неужели мои шикарные спортивные шорты и свитшот так тебя обидели, что ты высмеивал меня перед моими сверстниками?" - отметил знаменитость.

Напомним, ранее Миша Коллинз дал достойный ответ Вэнсу после ссоры в Белом доме. Звезда "Сверхъестественного" отреагировал на слова вице-президента о том, что он якобы хорошо разбирается в событиях в Украине, потому что "видел все в stories". Артист несколько раз побывал в Украине и показал видео из нашей страны.

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