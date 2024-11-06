Ведущий и его избранница устроили осеннюю фотосессию.

Известный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук поделился новыми фотографиями со своей женой - 24-летней блогершей и бизнесвумен Екатериной Полтавской. Поклонники засыпали пару комплиментами в сети.

Как известно, женщина беременна первенцем, а для Остапчука это будет уже третий ребенок. У него есть сын и дочь от первого брака, которые живут в Канаде. Сейчас Екатерина находится на восьмом месяце беременности и ожидается, что в конце года в их семье произойдет пополнение.

Поэтому супруги решили заснять период последних недель беременности блогерши и снялись в профессиональной фотосессии. Для этого влюбленные отправились в осенний парк и выбрали для себя стильные образы.

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В частности, Владимир показался в джинсах, сером свитере и коричневой замшевой куртке. А его избранница примерила на себя бежевый кардиган, коричневые джинсы и облегающее боди, которое подчеркивало ее округлый животик. Шоумен и бизнесвумен мило обнимались, целовались и танцевали, позируя на камеру.

"Люблю нас", - лаконично подписал кадры с любимой знаменитость.

В комментариях поклонники шоумена не скупились на теплые слова для влюбленных и отметили красоту Полтавской:

"Красивые"

"Екатерина, вы невероятная. Шикарно и одновременно нежно выглядите"

"Как из кино"

"Какие милые. Кате так идет беременность"

"Волшебные фото"

Отметим, что Остапчук и Полтавская уже более 2 лет в отношениях. Пара в феврале этого года обручилась, а уже в августе стало известно, что они станут родителями. Супруги ждут появления на свет мальчика. Они уже даже успели дать ему имя. Сына пара хочет назвать Тимофеем.

Напомним, ранее Владимир Остапчук впервые рассказал, как узнал, что в третий раз станет отцом. Ведущий также ответил, планирует ли быть рядом с женой на родах.

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