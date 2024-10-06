Ведущий ответил, планирует ли быть рядом с женой на родах.

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук, который совсем скоро в третий раз станет отцом, впервые рассказал, как узнал о беременности жены - 24-летней блогерши и бизнесвумен Екатерины Полтавской. Телезвезда также ответил, знают ли его дети от первого брака о предстоящем пополнении в семье отца.

Как известно, Остапчук и Полтавская уже более 2 лет в отношениях. Пара в феврале этого года обручилась, а уже в августе стало известно, что они станут родителями. Супруги ждут появления на свет мальчика.

По словам Владимира, они с Екатериной давно планировали ее беременность и мечтали о рождении малыша. Влюбленные серьезно отнеслись к этому и обратились к врачам, чтобы пройти необходимые обследования. Ведущий признался, что забеременеть Екатерине удалось быстро, а сообщила о своем новом статусе она мужу интересным способом.

Когда Остапчук и Полтавская ехали в авто, то блогерша получила результаты обследования и в них было указано, что гормон хорионический гонадотропин (ХГЧ) значительно превышает норму в ее организме, что свидетельствует о беременности. Екатерина не стала скрывать и сразу сообщила радостную весть любимому.

"Это была запланированная беременность, мы сходили к врачам и все удалось с первого раза. Я помню, мы домой едем в машине и она говорит: "Мне пришли анализы, давай посмотрим". Она смотрит и там ХГЧ втрое больше, чем он должен быть, и говорит: "Я видимо беременна". Мы остановились, обнялись, поплакали немного и поехали домой", - вспомнил знаменитость.

Ведущий добавил, что они с женой планируют партнерские роды. Однако дети от первого брака Остапчука не знают, что совсем скоро у них родится братик. Пока Владимир не стал сообщать радостную новость дочери Эмилии и сыну Эвану, которые сейчас живут в Канаде со своей мамой Еленой Войтенко.

Напомним, ранее Владимир Остапчук поздравил Екатерину Полтавскую с особым праздником. На днях супруги отмечали годовщину отношений.

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