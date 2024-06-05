Шоумен поздравил малышку с особым праздником.

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук рассказал об особом дне в жизни его дочери Эмилии, которая сейчас живет с мамой в Канаде. Шоумен поделился фотографиями с девочкой.

В своем Instagram Остапчук сообщил, что сегодня, 5 июня, Эмилия отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 11 лет. Звездный папа публично обратился к девочке и поздравил ее с праздником.

Шоумен опубликовал архивную фотографию с дочкой, на которой они вместе готовили блюдо из муки. Владимир сложно переживает разлуку с дочерью. Он отметил, что несмотря на тысячи километров расстояния Эмилия всегда в его сердце.

Видео дня

"Сегодня у моей дочери Эмилии 11-й день рождения. Солнышко мое, Эмиличка, Эмма, Эммуся! Хоть ты за тысячи километров от меня, но так близко в моем сердце. Я очень сильно тебя люблю и скучаю! Твой папа", - растрогал поздравлением ведущий.

Заметим, что Эмилия и сын Эван родились у Остапчука в браке с его первой женой Еленой Войченко. Сейчас они живут в Канаде и из-за полномасштабного вторжения в Украину шоумен не видится с детьми.

Напомним, ранее шоумен Владимир Остапчук официально женился в третий раз. Его избранница раскрыла детали.

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