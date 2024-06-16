Ведущий похвастался подарком от мальчика.

Популярный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук показал, как 6-летний сын поздравил его с важным праздником - Днем отца. Звезда похвастался подарком, который для него сделал мальчик.

Сейчас 6-летний Эван живет в Канаде и из-за полномасштабного вторжения ведущий не имеет возможности видеться с сыном. Однако с помощью видеосвязи он регулярно общается с мальчиком.

Эван по-особенному поздравил звездного папу с праздником и сделал подарок для него, в частности, он нарисовал Владимиру открытку.

Видео дня

"Эван еще вчера вечером (15 июня - УНИАН) поздравил с Днем папы онлайн. Там вообще написано "To Dad from Evan" ("Папе от Эвана" - УНИАН), но качество изображения плохое", - написал шоумен под фото.

Как известно, у Остапчука также есть старшая дочь Эмилия, которой на днях исполнилось 11 лет. Сейчас дети живут в Канаде с мамой и экс-женой ведущего - Еленой Войтенко. Шоумен наладил отношения с бывшей, поэтому сейчас нормально общается с ней и дочерью, и сыном.

Напомним, ранее Владимир Остапчук публично обратился к своей дочери и показал фото с ней.

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