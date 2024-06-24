Ведущий показал, какой подарок вручил любимой.

Украинский ведущий Владимир Остапчук сообщил, что 24 июня его возлюбленная - бизнесвумен и блогерша Екатерина Полтавское отмечает особый праздник. Жена шоумена празднует свой день рождения.

Сегодня Полтавской исполнилось 24 года. По случаю праздника ведущий опубликовал серию романтических фотографий с избранницей. Супруги устроили профессиональную фотосессию ко дню рождения. Екатерина позировала на камеру в белом изысканном платье, которое сшили специально для нее, а ее муж - в белой рубашке и черных брюках.

В подписи к кадрам шоумен нежно поздравил блогершу с праздником. В частности, Остапчук выразил благодарность любимой за поддержку и совместные мгновения вместе. Он напомнил, что сильно любит Полтавскую.

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"С днем рождения! Спасибо, что ты рядом со мной. Спасибо, что любишь и веришь. Спасибо, что держишь крепко-крепко. Люблю тебя, моя невероятная "24-летняя жена Остапчука", - написал Владимир.

Также знаменитость уже успел показать, какой подарок он вручил жене. Ведущий подарил большой букет розовых роз. А вот основной подарок пока не рассекретил.

Отметим, что Полтавская и Остапчук поженились в феврале 2024 года. Всего в отношениях пара уже более года.

Напомним, ранее Владимир Остапчук показал щемящее поздравление с Днем отца от сына, который живет в Канаде.

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