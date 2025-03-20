Екатерина Полтавская поделилась новыми кадрами из поездки.

Украинская блогерша и бизнесвумен, жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука - Екатерина Полтавская - накануне сообщила, что они с любимым уехали за границу. Сначала звездная семья показалась в Польше, но оказалось, что это не конечный пункт их пребывания. Звезда сети рассекретила, где они проведут следующие несколько дней.

Как известно, девушка ранее сообщала, что шоумен уехал за границу в командировку. По ее словам, у него запланированы рабочие дела в Европе. А она решила составить любимому компанию и поехала с ним. Кроме того, супруги также взяли с собой 3-месячного сына Тимофея.

Позже выяснилось, что семья не осталась в Польше, а проведет следующие несколько дней в Париже, Франция. Полтавская уже успела прогуляться по городу и поделиться кадрами из французской столицы в своем Instagram.

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Она опубликовала фото, на которых показалась с сыном на фоне Эйфелевой башни, в гостиничном номере и в ресторане. Екатерина поделилась, что это не первая ее поездка в Париж, ранее она уже была в этом городе.

Блогерша также пошутила в "сториз" над тем, что показала сыну столицу Франции в три месяца, но в старшем возрасте он этого и не вспомнит. В то же время ни на одном из кадров бизнесвумен не было Остапчука, поэтому неизвестно, находится ли он во Франции вместе с семьей.

Отметим, что Владимир - отец троих несовершеннолетних детей, из-за чего может свободно пересекать государственную границу. С третьей женой он заключил брак в феврале 2024 года. 24-летняя блогерша и 40-летний ведущий стали родителями в декабре прошлого года. У шоумена уже есть двое детей от предыдущего брака с Еленой Войченко - 11-летняя дочь Эмилия и 7-летний сын Эван, которые сейчас вместе с мамой живут в Канаде.

Напомним, ранее Екатерина Полтавская ответила, что думает о двух предыдущих неудачных браках мужа. Девушка призналась, не насторожило ли ее, что избранник уже был дважды женат.

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