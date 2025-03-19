Владимир Остапчук показался с семьей за границей

Его супруга назвала причину выезда.

Украинский шоумен Владимир Остапчук выехал за границу вместе со своей супругой Екатериной и сыном Тимофеем. Они всей семьей поехали в Польшу.

Как рассказала избранница Остапчук в своем блоге, Владимир поехал в Польшу по работе, а она захотела составить ему компанию.

"После того, как отменили систему "Шлях" и оставили выезд очень ограниченной категории, граница стала пустой. Прошли за 40 минут. Мы на работу. Ну папа, а мы напросились, иначе я бы не знаю, когда уехала куда-то", — рассказала Екатерина.

Видео дня

Стоит отметить, что Владимир может выезжать за границу, так как он является многодетным отцом. У него есть двое детей - дочь Эмилия и сын Эван - от предыдущего брака, а также несколько месяцев назад у него родился сын Тимофей в браке с Екатериной.

"Собираться в поездку с ребенком и мужем, который считает, что нужно брать одни трусы, одни носки и одежду, в которой едешь – это супер. Меня вот так вот всю, реально", — написала блогерша.

Напомним, ранее жена Владимира Остапчука публично обратилась к мужу.

Вас также могут заинтересовать новости: