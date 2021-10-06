Тина Кароль предочитает носить откровенные наряды. При этом, звезда выглядит безупречно: у нее точенная фигура и ни грамма лишнего веса.

Украинская поп-певица Тина Кароль, которая в этом году покинула легендарный проект "Танці з зірками", показала чудеса растяжки. Ее новое видео было опубликовано на одной из фанатских страниц в Instagram.

Читайте такжеЭкс-возлюбленный Тины Кароль женится (фото)36-летняя артистка признается, что склонна к полноте, поэтому, чтобы поддерживать себя в отличной форме, значительное время уделяет тренировкам. В своем загородном доме звезда установила тренажерный зал, каждое утро Кароль систематически прыгает на скакалке и занимается йогой.

Так, недавно появилось видео, на котором запечатлено ее занятие йогой. Кароль в синем костюме поразила гибким телом, она ловко продемонстрировала асану из йоги.

Фолловеры восхитились невероятными физическими данными певицы: "Она крутая", "Вот это я понимаю, пример для подражания!", "Хороша и душой, и телом! Ты лучшая!", "Крутая Тина".

Отмечается, что Кароль воспитывает 12-летнего сына Вениамина, который учится и живет в Великобритании. Отец мальчика, Евгений Огир, умер от рака желудка в 2013-м году. Ранее ей приписывали роман с Даном Баланом, но, по словам Тины, на данный момент ее сердце открыто для романтических отношений.

Напомним, ранее мы писали, как выглядит мама Тины Кароль.

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Автор: Каролина Гайдук