Украинская поп-певица Тина Кароль, которая в этом году покинула легендарный проект "Танці з зірками", показала чудеса растяжки. Ее новое видео было опубликовано на одной из фанатских страниц в Instagram.
Читайте такжеЭкс-возлюбленный Тины Кароль женится (фото)36-летняя артистка признается, что склонна к полноте, поэтому, чтобы поддерживать себя в отличной форме, значительное время уделяет тренировкам. В своем загородном доме звезда установила тренажерный зал, каждое утро Кароль систематически прыгает на скакалке и занимается йогой.
Так, недавно появилось видео, на котором запечатлено ее занятие йогой. Кароль в синем костюме поразила гибким телом, она ловко продемонстрировала асану из йоги.
Фолловеры восхитились невероятными физическими данными певицы: "Она крутая", "Вот это я понимаю, пример для подражания!", "Хороша и душой, и телом! Ты лучшая!", "Крутая Тина".
Отмечается, что Кароль воспитывает 12-летнего сына Вениамина, который учится и живет в Великобритании. Отец мальчика, Евгений Огир, умер от рака желудка в 2013-м году. Ранее ей приписывали роман с Даном Баланом, но, по словам Тины, на данный момент ее сердце открыто для романтических отношений.
Напомним, ранее мы писали, как выглядит мама Тины Кароль.
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