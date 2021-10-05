Украинские знаменитости гордятся своими мамами.

Селебритис часто делятся со своими поклонниками интересными фактами своей жизни. Однако о своей семье они неохотно рассказывают, кто-то и вовсе скрывает своих детей и родителей. В нашем материале мы расскажем все о родительницах самых популярных персон отечественного шоу-бизнеса.

Лидия Каменских – 1955 года рождения (66)

Глядя на Лидию Каменских становится ясно, в кого пошла одна из самых красивых певиц отечественного шоу-бизнеса – Настя Каменских. Мама украинской певицы в свое время была солисткой Национального заслуженного академического народного хора Украины им. Верёвки. Читайте такжеСоблазнительная Ксения Мишина в пиджаке на голое тело заставила Эллерта кусать локти

Именно там она познакомилась с Алексеем Жмуром, который впоследствии стал ее мужем. После рождения единственной дочери, Насти, Лидия посвятила себя семье.

Тамара Галушко – 1952 года рождения (69)

Мама бывшей участницы группы "ВИА Гра", Веры Брежневой, достаточно узнаваемая личность в Украине. В этом году Тамаре Галушко исполнилось 69 лет. Женщина ранее работала на заводе в городе Каменское (Днепродзержинск). На данный момент она живет в пригороде Киева, звездная дочь позаботилась и купила ей апартаменты.

Людмила Потапенко - 1960 года рождения (61)

Известный продюсер и рэпер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) родился в спортивной семье. Его мама Людмила - бывшая чемпионка мира по подводному плаванию. Женщина ведет непубличный образ жизни, в Сети мы нашли небольшое количество ее снимков. В 2021 году Людмиле исполнится 63 года.

Светлана Либерман – 1960 года рождения (61)

Мама украинской поп-дивы Тины Кароль работала инженером. Когда певице было семь лет, семья переехала из Магаданской области (Россия) в Ивано-Франковск. Недавно Светлане исполнился 61 год, Кароль в своем микроблоге показала фото с празднования.

Напомним, ранее мы писали, что нестареющая мама Дана Балана в бикини свела сеть с ума.

Также Вас могут заинтерисовать новости:

Автор: Каролина Гайдук