В июле на сцене фестиваля Atlas Weekend певец MELOVIN совершил каминг-аут. Телеканал М1 не выпустили эпизод с поцелуем в эфир.

Эпатажный украинский певец, участник Евровидения 2018 MELOVIN (Константин Бочаров) пожаловался на музыкальный канал M1.

Как написал исполнитель на своей странице в Instagram, телеканал отказывается показывать его новый клип "Таємний знак". По словам артиста, все это якобы из-за его недавнего каминг-аута.

Читайте такжеMELOVIN рассказал, когда осознал свою сексуальную ориентацию"К большому сожалению моих фанов, клип "Таємний знак" так и не появится на экранах главного музыкального телеканала страны!", - сетует MELOVIN.

Он отметил, что это решение было предсказуемым после "случайной" ситуации с отсутствием в трансляции части его перформанса на Atlas Weekend и каминг-аута на главной сцене.

"Я прошел с вашим телеканалом длинную историю открытого буллинга, открытых оскорблений и унижений в мой адрес от не менее уважаемого генерального директора телеканала! И это дерьмо я тоже пройду", - сообщил певец.

Новый клип MELOVIN "Таємний знак": смотреть онлайн

MELOVIN совершил каминг-аут: что известно

MELOVIN совершил каминг-аут во время выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве 5 июля. Прямо на сцене певец публично поддержал представителей ЛГБТ и поцеловал сначала девушку, а потом парня. Затем он развернул флаг ЛГБТ. Но эти кадры вырезали из прямого эфира.

Автор: Ольга Робейко