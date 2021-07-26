MELOVIN рассказал, что столкнулся с осуждением.

Украинский артист MELOVIN, который недавно совершил каминг-аут, рассказал, что столкнулся с осуждением после своего заявления.

Об этом он сказал в программе "Зірковий шлях".

"У меня была такая ситуация, недавно на концерте, когда двое охранников отказались работать со мной, потому что я признался миру, я бисексуал. Было очень много даже не хейта, угроз каких: "Я тебя порежу"... Но меня такое не пугает совсем", - заявил звезда.

Также он добавил, что признался в своей ориентации потому, что хотел быть честным. К этому же он призвал и других.

"Для меня было очень важно, чтобы люди сознательно могли сделать этот шаг. Навстречу своим родителям, рассказать друзьям, не бояться. Потому что в моем окружении есть люди, которые боятся этого, их мало. Боятся поговорить с родителями, боятся сказать друзьям, боятся всего", - добавил певец.

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Автор: Диана Могилевич