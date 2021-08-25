"Скрябин" выступил на концерте / instagram.com/skryabinband
24 августа на стадионе "Олимпийский" состоялся торжественный концерт ко Дню Независимости Украины. Так, зрители рассказали в сети, что во время выступления группы "Скрябин" в фан-зону упали все дроны, которые там летали.
"Не верю в мистику, но во время выступления группы "Скрябин" на НСК "Олимпийский" на фан-зону одновременно упали все дроны летающие над стадионом", - написал один из посетителей концерта.
Напомним, 17 августа Скрябину могло бы исполниться 53 года, если бы шесть лет назад его жизнь не унесла страшная авария.
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