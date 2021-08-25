Дроны упали прямо в фан-зону.

24 августа на стадионе "Олимпийский" состоялся торжественный концерт ко Дню Независимости Украины. Так, зрители рассказали в сети, что во время выступления группы "Скрябин" в фан-зону упали все дроны, которые там летали.

"Не верю в мистику, но во время выступления группы "Скрябин" на НСК "Олимпийский" на фан-зону одновременно упали все дроны летающие над стадионом", - написал один из посетителей концерта.

Напомним, 17 августа Скрябину могло бы исполниться 53 года, если бы шесть лет назад его жизнь не унесла страшная авария.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич