Сегодня, 17 августа, украинский артист Кузьма Скрябин мог бы отмечать свое 53-летие, если бы шесть лет назад его жизнь не унесла жуткая авария.
Несмотря на то, что прошло уже аж шесть лет со дня его смерти, в сердцах слушателей он остался до сих пор. Кузьма запомнился не только своей любовью к музыке, но и к Украине.
Его песни - это отдельный вид искусства. Они бывают смешные, а бывают глубокие, но в каждой из них есть смысл. Так, смысл он искал во всем, и даже в любви. Неоднократно Скрябин признавался, что любовь для него - это прожить с одним человеком всю жизнь. Также он говорил о том, что дом - это то место, где его всегда ждут и любят безусловно.
"С днем рождения, чувак! Скоро годы без тебя будут считать десятилетиями, а в районе сердца болит так же, как в первый день", - написала группа Скрябина в Instagram.
В честь такого дня УНИАН предлагает вам вспомнить все самые глубокие песни Скрябина, которые принесли ему бешеную популярность.
Скрябин - Старі фотографії
Скрябин - Спи собі сама
Скрябин и Ирина Билык — Мовчати
Скрябин - Люди, як кораблі
Скрябин — Мам
Скрябин - Випускний
Скрябин - Остання Сигарета
Скрябин - Місця Щасливих Людей
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