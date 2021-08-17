17 августа Кузьме Скрябину исполнилось бы 53 года.

Сегодня, 17 августа, украинский артист Кузьма Скрябин мог бы отмечать свое 53-летие, если бы шесть лет назад его жизнь не унесла жуткая авария.

Несмотря на то, что прошло уже аж шесть лет со дня его смерти, в сердцах слушателей он остался до сих пор. Кузьма запомнился не только своей любовью к музыке, но и к Украине.

Его песни - это отдельный вид искусства. Они бывают смешные, а бывают глубокие, но в каждой из них есть смысл. Так, смысл он искал во всем, и даже в любви. Неоднократно Скрябин признавался, что любовь для него - это прожить с одним человеком всю жизнь. Также он говорил о том, что дом - это то место, где его всегда ждут и любят безусловно.

"С днем рождения, чувак! Скоро годы без тебя будут считать десятилетиями, а в районе сердца болит так же, как в первый день", - написала группа Скрябина в Instagram.

В честь такого дня УНИАН предлагает вам вспомнить все самые глубокие песни Скрябина, которые принесли ему бешеную популярность.

Скрябин - Старі фотографії

Скрябин - Спи собі сама

Скрябин и Ирина Билык — Мовчати

Скрябин - Люди, як кораблі

Скрябин — Мам

Скрябин - Випускний

Скрябин - Остання Сигарета

Скрябин - Місця Щасливих Людей

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Автор: Диана Могилевич