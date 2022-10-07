Информация об этом начала распространяться в соцсетях 7 октября.

7 октября некоторые росСМИ стали писать, что внука Аллы Борисовны Пугачевой Никиту Преснякова мобилизировали - теперь его должны отправить на войну в Украину в качестве оккупанта. Известно, что Преснякова мобилизовали, забрав прямо с репетиции в Московском губернском театре. Однако официальных подтверждений этой информации не поступало.

Позже в одном из Telegram-каналов появилась информация, что Пресняков опроверг данную информацию в своем блоге. Однако ни в какой из социальных сетей Никиты не было публикаций на данную тему.

Отметим, на днях пророссийский депутат Роман Худяков выступил с заявлением о том, что после отъезда Пугачевой из страны, ее внуков нужно привлечь к обороне РФ и послать на войну.

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"Оба внука Аллы Пугачевой подпадают под частичную мобилизацию. Сейчас такое время, когда должна закончиться элита. В современном российском обществе не место тем, кто критикует свою страну, когда она атакована коллективным Западом, тем, кто отправляет детей учиться за рубеж вместо того, чтобы поднимать престиж российских вузов. Такие семьи уже непонятно, к какой стране имеют отношение: живут в Лондонах и Нью-Йорках, навещая временами бабушку Аллу Пугачеву в России. Да и та тоже то в Израиле, то в Прибалтике, то вообще — в Майами", - заявил пропутинский депутат.

Напомним, в России Пугачеву сняли со всех эфиров.

Также УНИАН писал, что Пугачева резко ответила на истерику пропагандиста Соловьева.