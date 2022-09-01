Ранее Соловьев впал в истерику из-за возвращения Пугачевой в Россию.

Российских пропагандистов "бомбит" из-за возвращения Аллы Пугачевой в Россию. Владимир Соловьев и вовсе впал в истерику, заявив, что звезда вернулась на Родину потому, что у нее деньги закончились. Также он осудил Пугачеву за молчание о войне в Украине, когда ее супруг Максим Галкин активно поддерживает украинцев.

"Вернулась в Россию, чтобы детей в школу отправить, в отпуске была? Да кого обманывать? И не заметила, что муж нес, не сказала ни слова. А приехала зачем? Деньги кончились? Не думаю. А мы должны делать вид и умиляться, и слезу из глаз: "Ой, Пугачева вернулась!" Что же мы не понимаем ничего? Собраться никак не могла! Пускай объяснит все. Она же прибыла навести порядок в головах россиян", - заявил ранее Соловьев.

Но у Примадонны нашлось, что ему ответить. На своей странице в Instagram она заявила, что ей жаль Владимира.

Відео дня:

"Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", - лаконично написала Пугачева.

Напомним, ранее в сети набросились на Пугачеву из-за возвращения в Россию.

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